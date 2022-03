Una stele al parco di via Santoni per ricordare le vittime riminesi della strage di Ustica

Attualità

Rimini

13:16 - 10 Marzo 2022

Il DC9 distrutto.



Si svolgerà alle 11 di sabato mattina (12 marzo) una cerimonia d’inaugurazione della stele commemorativa in ricordo dei concittadini Giuliana Superchi Pier Paolo Ugolini Marco Volanti, che persero la vita nella “Strage di Ustica”.



Una cerimonia che avrà luogo nel “parco della Memoria di Ustica”, in via Sartoni, nei pressi dello stadio comunale Romeo Neri.



Dedicato lo scorso giugno dall’Amministrazione comunale alle 3 vittime riminese dello stage di Ustica. il parco, che si trova tra le vie Balilla e Sartoni, di fianco alla scuola dell’infanzia “G.Zavalloni”, è stato scelto non a caso, vista la grande presenza di bimbi e famiglie che animano le aree giochi recentemente rinnovate. Un modo per rendere vivo il ricordo delle tre vittime tra cui, lo ricordiamo, la giovanissima Giuliana Superchi (11 anni).



Alla cerimonia d'inaugurazione saranno presenti i familiari delle tre vittime riminesi e i rappresentanti delle istituzioni cittadine.