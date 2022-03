Riccione, quasi pronta la nuova scuola Fontanelle con dieci aule in più

Attualità

Riccione

10 Marzo 2022

Sopralluogo alla scuola Fontanelle di via Capri.



Entro l'estate a Riccione saranno conclusi i lavori alle scuole Fontanelle di via Carpi e Marina Centro di via Catullo, mentre a settembre sarà la volta della palestra di via Ionio, adiacente alla scuola media Fratelli Cervi. Questa mattina (giovedì 10 marzo) l'amministrazione comunale ha effettuato un nuovo sopralluogo alla scuola Fontanelle, ampliata con una nuova ala di 3000 mq. La scuola "guadagnerà" dieci aule, una mensa, biblioteca e anche una piccola palestra di 200 mq. Una palestra più grande, con tribuna da 150 posti, sarà facilmente fruibile dagli alunni attraverso due collegamenti con la nuova ala e lo stabile preesistente, oltre ad essere utilizzabile con ingresso separato dalle società esterne per partite di basket e pallavolo.



Una seconda opera pubblica al quartiere Fontanelle riguarda un’altra palestra a fianco della scuola media F.lli Cervi, in via Ionio, con le stesse caratteristiche di quella realizzata in via Alghero. Gli operai sono al lavoro per completare gli spogliatoi, arrivato il legno si procederà alla copertura in modo da terminare l’opera a settembre.



Per ciò che concerne la scuola elementare Marina Centro, sarà pronta a maggio. La nuova scuola, realizzata interamente in legno, dispone come la precedente di 5 aule, ma sarà del tutto innovativa a partire dalla conformazione architettonica a forma di fiore con pareti mobili tra una e l’altra, così da permettere l’interazione tra più classi. Avrà banchi a forma di fiore, quindi circolari, e un’area verde esterna da cui ricavare un giardino o un orto per classe. Luminosa, con tante finestre e legno, la nuova struttura sarà dotata di una palestra, che prima mancava, e di una mensa convertibile in un auditorium con gradoni della capienza di 70 studenti.