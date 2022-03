Crisi energetica, giunta Rimini: riduciamo temperature negli uffici comunali

Attualità

Rimini

| 12:49 - 10 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Gli assessori Anna Montini e Francesca Mattei hanno proposto di abbassare di un grado le temperature degli uffici del comune di Rimini (escluse le scuole) e ridurre quindi l'orario di accensione. "Misure che devono rimanere in vigore fino al permanere dell’emergenza, in modo tale da ridurre le spese e promuovere un messaggio preciso e indispensabile che arrivi a tutta la comunità”, evidenzia Montini, sottolineando che in un momento di grave crisi energetica e con la popolazione chiamata a nuovi sacrifici, le pubbliche amministrazioni debbano dare il buon esempio.



Nel contempo anche il comune di Rimini aderisce all'iniziativa di Radio Rai 2 "M'illumino di meno". Venerdì 11 marzo saranno spenti simbolicamente Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio (lato monte), la Fontana della Pigna in Piazza Cavour e la Statua raffigurante Papa Paolo V. "Un blackout di 60 minuti, dalle ore 19 alle 20, per accendere la speranza di un pianeta più virtuoso e per porre l’attenzione sull’importanza dei valori che ruotano attorno al concetto di sostenibilità ambientale", evidenzia l'amministrazione comunale.



Oltre al 'buio' di quattro simboli della città, in occasione di questa edizione, verso le 9.30, verrà messo a dimora un albero nel Parco Marecchia, lato Ravenna, nei pressi di via Laurana. "Misure che devono rimanere in vigore fino al permanere dell’emergenza, in modo tale da ridurre le spese e promuovere un messaggio preciso e indispensabile che arrivi a tutta la comunità”, chiosano da palazzo Garampi.