Basket giovanile, RBR: referto rosa conquistato per l'U19 Eccellenza ed U16 Gold

| 12:13 - 10 Marzo 2022

Risultati speculari per le formazioni giovanili RBR impegnate nel turno di campionato giocato nell'ultima settimana. Referto rosa conquistato per l'U19 Eccellenza ed U16 Gold, rispettivamente in casa ed in trasferta, mentre arrivano due sconfitte esterne per l'U17 Eccellenza e l'U15 Gold.

U19 ECCELLENZA



RBR/Angels Santarcangelo-Cesenatico 2000 Basket 79-54 (parziali 19-16, 39-31, 56-40)



RBR/ANGELS: Amati 17, Carletti 14, Mancini 3, Ricci 1, Ballarini, Macaru 4, Morandotti 6, Nuvoli 6, Fabiani 12, Karpuzi 10, Rossi 6. All. Ferrari.



CESENATICO: Ciaroni, Baldisserri 6, Tiso, Tamburini, Baietta 6, D’Agnano 12, Sirri 2, Paliciuc, Donati 6, Romani 4, Sovera 10, Stella 8. All.: Serrano.

U17 ECCELLENZA

GS Imola-RBR/Angels Santarcangelo 62-58 (parziali 16-20, 32-35, 42-47)

RBR/ANGELS: Macaru 21, Mari 6, Lombardi 9, Pini 3, Benzi 7, Morandotti 7, Bonfè 5, Tomasetig, Antolini, Panzeri, Borla. All. Bernardi, Gollinucci.



Sconfitta amara per gli U17 ad Imola. La poca lucidità nelle cose semplici ed essenziali tiene Imola attaccata ai santarcangiolesi per tutta la partita. Nei primi tre quarti, nonostante gli Angels mantengono sempre il vantaggio, vengono sprecate varie opportunità di allungare il vantaggio e si arriva all’ultimo quarto sul +5 RBR/Angels. Nel finale gli ulteriori errori difensivi diventano fatali e lasciano i 2 punti ad Imola che è stata brava a crederci per tutta la partita.

U16 GOLD



Virtus Imola-RBR/Stella 44-71 (parziali 9-10, 18-23, 27-50)

RBR/STELLA: Pivetti, Baschetti 10, Pecci 8, Pagliarani 2, Di Giacomo 7, Ronchi 8, Osti, Della Bartola 2, Marsili 7, Innocenti 22, Godenzini 5, Pergolini. All. Maghelli, Brienza.



Tornano alla vittoria gli U16 RBR/Stella e lo fanno sulle tavole del PalaRuggi di Imola. Polveri bagnate nei primi minuti in cui, per entrambe le squadre, trovare la via del canestro sembra quasi un’impresa. 9-10 al 10’. Nel secondo quarto la situazione migliora leggermente e la Stella si porta avanti di cinque lunghezze. 18-23.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, i riminesi finalmente sbocciano e sfornano un terzo periodo da 27 punti con un’ottima prestazione balistica (cinque le triple tra il 20’ e il 30’). Nell’ultima frazione i nostri ragazzi mantengono saldamente il controllo del match, arrotondando il divario e toccando il +27 sul 44-71 finale.

U15 GOLD

Sg Fortitudo-RBR/IBR 84-57 (parziali 29-13, 48-31, 70-44)

RBR/IBR: Amaroli 2, Antolini 2, Casadei 6, Curci 4, De Gregori 9, Frisoni 11, Lisi 6, Pederboni 3, Sabbioni, Toni 3, Valmaggi 11, Zanni. All. Gollinucci, Miriello.



L'U15 RBR/IBR ritorna da Bologna con una sconfitta. Fin dal primo quarto la squadra di casa prova ad allungare, complice anche le troppe palle perse e i troppi tiri sbagliati della squadra ospite.

Il primo tempo si conclude 48-31. Nel secondo tempo la musica non cambia. Un piccolo break nei primi minuti del terzo quarto permette alla squadra ospite di recuperare qualche punto, ma la distanza rimane troppo ampia. I troppi tiri liberi sbagliati ed una difesa non buona condannano i Warriors alla sconfitta. La partita si conclude 84-57.

Sappiamo che queste sconfitte fanno male, ma è il momento di rialzarsi e ricaricare le pile subito per la prossima partita, per ritornare ad essere ciò che c'è scritto sulla maglia, e cioè dei Warriors. La prossima partita è in casa alla palestra Carim, il 9 marzo contro Vis Trebbo.