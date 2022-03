Rimini Calcio giovanili, Under 19: 2-2 contro il Forlì. U17 Elite: poker a Faenza (1-4)

Sport

Rimini

| 11:49 - 10 Marzo 2022

La squadra Juniores del Rimini.

I risultati delle squadre del settore giovanile del Rimini Calcio.

UNDER 19 Nazionale

Campionato Nazionale U19

16’ Giornata

RIMINI FC – FORLI FC 2 – 2

Reti: 3’ Capi, 60’ Marconi, 30’ Eleonori (F), 94’ Pergolini (F)

RIMINI

Lazzarini, Guidi, Marcello, Tiraferri, Bianchi, Rushani, D’Orsi (77° Fabbri), Cherubini (82° Marinucci), Capi (62° Marconi), Russo (90° Guidomei), Pozzi (46° Bracci)

A disp: Tuppolano, Bedetti, Zavoli, Tommasini

All. Brocchini

FORLI’

Balestra, Canini (85° Siboni), Mambelli, Franchini, Pascucci, Nannetti, Aloisi, Eleonori, Martoni (70° Maiolani), Ensini (50° Cicognani), Amaducci (66° Raies)

A disp: Morgagni, Gjonaj, Bertini, Pergolini, Giacalone

All. Belli

Rimini subito in vantaggio con Capi al 3° minuto, il Forlì pareggia i conti al 30° con Eleonori in mischia poi al 34° Capi si fa neutralizzare un rigore. Nel secondo tempo ancora in vantaggio il Rimini con Marconi al 60°, ma il Forlì pareggia in extremis al 94° con Pergolini ancora in mischia.

UNDER 17 Élite

16’ Giornata – Girone C

FAENZA – RIMINI FC 1 – 4

Reti: 16′ e 43′ pt Madonna, 15′ st Ricci, 44′ st Zamagni, 46′ st Padoan (Fa)

FAENZA

Mirisola, Carrozzo Fa, Grassi, Stefani, Tusha, Padoan, Sinigaglia, Carrozzo Al., Casadei, Argnani, Dottori

A disp: Graziani, Tomiati, Brandolini, Paesano, Comandante, Balzani, Centofanti, Carbone

All. Stefani

RIMINI

Conti, Gabriele, Minni, Caverzan, Lorenzi, Madonna, Alvisi, Ricci, Pompili, Gianfrini, Di Pollina

A disp: Campedelli, Ciconetti, Zamagni, Lilla, Gerboni, Righini, Pasos, Morelli

All. Muratori

Partita sotto controllo del Rimini per tutti i 90′. Splendidi goal di un ispirato Madonna, chiudono il match i goal di Ricci e Zamagni .

UNDER 16 Regionale

17’ Giornata – Girone F

PIANTA - RIMINI FC 0 – 2

Reti: 77’ Giacomini, 80’ Coppola

PIANTA

Mingozzi, Cerutti, Visani, Ghetti, Sedioli, Valentini, Sehion, Nardini, Righini, Tedaldi, Shametaj

A disp: Battistini, Facchino, Bertaccini, Rocchi, Carpani, Apuzzo

All. Marini

RIMINI

Cerretani, Ciavatta (54’ Paganini), Sposato (54’ Coppola), Bacchiocchi, Brisku, Volonghi (54’ Bianchi), Cesarini (63’ Giacomini), Imola, Torri, Hassler (78’ Zighetti), Mini (70’ Gabbianelli)

A disp: Sammarini, Cecchi, Paci

All. Pieri

Partita sempre in controllo per i biancorossi nonostante le condizioni del campo che hanno complicato la situazione. I ragazzi di mister Pieri ci mettono 60 minuti per sbloccare la gara causa le numerose occasioni sprecate. Ci pensano Giacomini e Coppola a fissare il risultato finale sullo 0 a 2.

UNDER 15 Élite

17′ Giornata – Girone C

RIMINI FC – CLASSE 2 – 0

Reti: 53’ Alessi, 68’ Nanni

RIMINI

Di Ghionno (50’ Gianfanti), Urbinati, Morri (50’ Cenci), Lepri, Imola, Magi, Carlini (40’ Drudi), Alessi, Padroni, Rota (40’ Zanieri), Brolli (60’ Nanni)

A disp: De Gaetano

All. Berretta

CLASSE

Lenzi, Forastieri (66’ Lotti), Martuzzi, Dini (70’ Sforzini), Sgargi, Paci, Poggi, Moscato (69’ Terzo), Nicoli, Evangelisti, Vocali

Buona prestazione dell’Under 15 che riesce ad imporsi per 2 – 0 contro i pari età del Classe. Partita condotta dal Rimini che ha costruito varie occasioni in entrambi i tempi, ma solo nel secondo riesce a sbloccare il risultato. Al 18’ minuto di gioco della seconda frazione si sblocca il risultato: Drudi sulla sinistra salta l’avversario e mette in mezzo un pallone teso che viene colpito da Brolli nell’area piccola, il portiere respinge ed Alessi è il più veloce a ribattere a rete per l’1 – 0.

Al 33’ si chiude la partita con un altro goal simile al primo sempre con Drudi che riesce a sfondare sulla sinistra ed a mettere nuovamente un pallone teso in area, dove Nanni da pochi metri insacca in rete.

UNDER 14

Campionato U15 Provinciale

15’ Giornata

RIMINI FC – TROPICAL CORIANO 7 – 0

Reti: 28’ e 66’ Eco, 48’ e 58’ Amantini, 59’ e 69’ Foschi, 61’ Mataj

RIMINI

Cavicchi, Bianchi (42’ Ceka), Amantini, Franco (42’ La Selva), Lombardi L., Ronci (42’ Lombardi N.), Arlotti (42’ Fabbri), Ramja (42’ Cristiani), Di Pollina (50’ Mataj), Eco, Grassi (50’ Foschi)

All. Berardi

CORIANO

Bugucci, Bordoni, Ballarini, Dragoni ,Ben Belgacem ,Ridal, Smith, Semprini, Ciarocchi, Markeci, Bernabini

All. Tomei

Partita sempre in controllo dei biancorossi che dopo averla sbloccata al 28’ non si fermano più e dilagano nella ripresa.