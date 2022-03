Coriano, attivato il numero whatsapp per informazioni e prenotazioni

Attualità

Coriano

| 11:34 - 10 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Da oggi sarà ancora più facile richiedere informazioni e prenotazioni per i servizi del Comune di Coriano. Oltre ai canali telefonico ed e-mail, si aggiunge infatti anche whatsapp.

Le richieste di informazioni e prenotazioni per tutti i servizi potranno essere rivolte:

Telefono 0541 659812

whatsapp 338 4934837 (specificando la propria richiesta di ricontatto telefonico)

posta elettronica prenota@comune.coriano.rn.it

I tre canali saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì dalle 14,30 alle 17. Tre le tipologie di appuntamenti che sarà possibile scegliere:

- in presenza

- telefonico

- sportello virtuale

Per inviare documenti (pratiche, dichiarazioni, istanze e richieste) sarà necessario utilizzare esclusivamente il Protocollo generale digitando una delle due caselle di posta elettronica che vi forniamo avendo cura di allegare il documento di identità del mittente:

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (per chi invia da una casella di posta elettronica ordinaria)

comune.coriano@legalmail.it (per chi invia da casella di posta elettronica certificata PEC)

"Si ampliano i servizi a disposizione della cittadinanza – dice il sindaco Domenica Spinelli – e facilitiamo in ogni modo il contatto con il Comune. Un modo per rispondere alle tante necessità che giorno per giorno ci vengono rappresentare e per rinsaldare il filo diretto con la popolazione cercando di alleggerire le attese ed accorciare i tempi. La burocrazia resta sempre e comunque un ostacolo necessario ma complesso, ma così forniamo un ulteriore aiuto".