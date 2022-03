Foto: tante persone in marcia a Riccione per dire 'no alla guerra' Da Parco Giovanni Paolo fino alla Mater Admirabilis

Attualità Riccione | 11:25 - 10 Marzo 2022 Alcune immagini della fiaccolata. Grande partecipazione per la fiaccolata per la pace "Tutti uniti contro le guerre del mondo" svoltasi ieri sera 9 marzo a Riccione promossa da Caritas, Consulta della Solidarietà di Riccione, associazioni del territorio e sostenuta dall'amministrazione comunale. Il corteo è partito dal Parco Giovanni Paolo arrivando poi alla chiesa Mater Admirabilis.