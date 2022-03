L'arte visionaria del fotografo Davide Conti in mostra al Palacongressi di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:59 - 10 Marzo 2022

Davide Conti.

Il Palacongressi di Rimini "Perl_arte". Nuovi contenuti per la location che ogni anno sul territorio accoglie quasi 130mila ospiti italiani e stranieri e che vuole offrire anche una proposta stabile di profilo culturale.

Sabato 12 marzo, alle 17.00 ci sarà il vernissage della terza mostra di questo ambizioso programma che vuole legare lo spazio Convivio, affacciato con ingresso indipendente su via della Fiera, alle eccellenze del territorio.

Il nuovo appuntamento vedrà protagonista l’artista bolognese Davide Conti con il suo messaggio che trae ispirazione dal concetto di coraggio. Convivio ospiterà opere che interpretano la voglia di una ripartenza energica delle attività congressuali dopo il periodo segnato dalla pandemia.

“Siamo convinti che anche gli artisti del territorio - spiega il direttore della divisione Event & Conference di IEG Fabio De Santis – siano un valore che si somma a mille altri per comunicare la destinazione per l’offerta di accoglienza e organizzazione congressuale. Abbiamo cominciato con le opere di Maria Luisa Tadei nel foyer, lo scorso anno abbiamo ospitato quelle di Luca Giovagnoli e ora tocca a Davide Conti. Ci è piaciuto il richiamo al coraggio, che in questo momento rappresenta una risorsa fondamentale per le persone e le imprese”.

Davide Conti è fotografo visionario o, come ama definirsi, “modern painter irregolare”. La scelta di un artista di questo calibro nasce dalla volontà di affermare il concetto di coraggio. Alle pareti dello spazio Convivio, sede dell’esposizione, saranno presenti opere forti e provocatorie che vogliono essere il simbolo di uno stimolo che attraversa la nostra società in questo frangente storico così difficile.

Per l’occasione il Palacongressi afferma quindi il suo essere parte integrante della città, aprendosi al pubblico per divenire tassello dell’offerta culturale, dello scambio di saperi e relazioni e dell’economia riminese.

Le immagini di Davide Conti prendono ispirazione dall’arte, dalla mitologia e dalla cultura shibari, in una costante contaminazione tra pittura, arti figurative, graphic design e fotografia. Immagini caratterizzate da una rappresentazione spregiudicata ed allegorica della figura umana, dominata da colori intensi come il rosso e il viola e contrastanti come il bianco e il nero. Opere che nascondono mille rimandi culturali ed emozionali e che si prestano a molteplici interpretazioni, in un gioco infinito tra il pubblico e l’autore.

Il linguaggio dell’arte contemporanea si sposa con una struttura di profilo europeo e che si distingue con la sua architettura ed è visitabile su prenotazione fino al 30 settembre. Info al n. 0541 711500

Lo spazio Convivio e la mostra resteranno aperti e attivi in occasione degli eventi che torneranno a riempire gli spazi del Palacongressi di Rimini.

Davide Conti

Davide nasce nel 1970 a Bologna, dove frequenta l’Istituto d’arte e l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi nel 1993 in pittura. Nel 1991 è ammesso come borsista al Collegio Artistico Venturoli, dove rimane fino al 1998. Parallelamente alla sua attività artistica, inizia a sviluppare la passione per il design grafico occupandosi di progettazione editoriale per una nota casa editrice. All’interno del suo percorso non è venuta mai a mancare la fotografia, vissuta sin dall’infanzia, e diventata poi parte integrante del suo percorso professionale e artistico. I suoi lavori sono un connubio di costante contaminazione tra la pittura, le arti figurative, il graphic design e la fotografa. Di recente ha scelto Misano Adriatico come base di lavoro, ma senza dimenticare la sua Bologna. Ha esposto le sue opere in molte mostre, collettive e personali.