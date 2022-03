Cantieri a Coriano, il punto sugli interventi nelle frazioni

Attualità

Coriano

| 09:51 - 10 Marzo 2022

Marciapiedi tra Coriano e Passano.

Sono terminati a Passano i lavori riguardanti l'impianto di illuminazione che serve sia il nuovo tratto di marciapiedi di collegamento con Coriano sia il tratto già esistente da anni.

Nei prossimi giorni verranno realizzati ex novo i basamenti ai primi tre pali esistenti in quanto collassati, dopodiché – non appena la temperatura esterna salirà - verrà rifatto il tappeto fino all'incrocio con via Ca' Fabbro.

Saranno sottoposti ad asfaltatura anche il parcheggio del cimitero e un tratto di via Campo.

A Sant'Andrea in Besanigo sono terminati i lavori di asfaltatura di via Bruscheto. Nei tratti in cui la sede stradale è stata allargata, si è proceduto con il binder che verrà completato dopo il naturale assestamento del terreno.

A Mulazzano inizieranno a breve i lavori di asfaltatura da piazza Mula d'Oro a via Agello.

Inoltre, in questi giorni, sono in fase di montaggio e attivazione anche i tre nuovi display informativi a Cerasolo in via Primo Maggio, a Mulazzano in piazza Mula d'Oro e a Passano in piazza Beato Enrico.

"Si procede secondo il cronoprogramma che ci siamo dati – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi – nel rispetto degli impegni presi e accontentando le richieste che arrivano dalla cittadinanza. Da parte mia e dell'Amministrazione comunale un ringraziamento va agli operai, ai tecnici e agli uffici per la disponibilità e l'impegno".