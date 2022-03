Rimini, 'avviso orale con prescrizione' emesso dal Questore per due pluripregiudicati

Cronaca

Rimini

| 09:23 - 10 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Due pluripregiudicati, uno di Misano e un riminese, hanno ricevuto due provvedimenti di "avviso orale con prescrizione" emesso dal Questore di Rimini.

Il primo, un 41enne, con tanti precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, era stato arrestato dai Carabinieri di Misano per truffa aggravata e ricettazione in concorso. Ad un banco di pegni aveva consegnato monete storiche false, facendosi pagare tramite bonifico. L'uomo aveva anche precedenti per detenzione e cessione di stupefacenti e per furto in abitazione.

Un 32enne di Rimini anche lui con precedenti, era stato arrestato dalla Polizia di Rimini per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Al momento della perquisizione erano stati trovati 280 grammi di marijuana e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

L'avviso "orale con prescrizione" prevede un ammonimento a "cambiare condotta di vita" e il divieto a non possedere né armi (neanche giocattolo) né smartphone né alcun apparecchio per la comunicazione telefonica. Il mancato rispetto dell'avviso è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 ad euro 5.164,00, e la confisca degli strumenti illecitamente posseduti o utilizzati, inoltre potrà essere valutata la possibilità di richiedere nei confronti del soggetto, l’emissione della misura di prevenzione più gravosa quale la Sorveglianza Speciale di P.S.

Dall'inizio dell'anno il Questore, tramite la Divisione anticrimine, ha già emesso 14 provvedimenti di avviso orale, 8 fogli di via, due daspo urbano. Sono state depositate in Tribunale due proposte per l'emissione della Sorveglianza Speciale di P.S.