Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi 2007 vincenti e in testa al girone

| 22:45 - 09 Marzo 2022

La squadra Giovanissimi 2007.

GIOVANISSIMI 2007

Vadese - GabicceGradara 1 - 3

Successo del Gabicce Gradara per 1-3 sul campo della Vadese al termine di una partita ostica soprattutto per il campo pesante. Infatti la squadra di mister Campanelli ci mette un po’ per trovare le misure pur senza mai rischiare e dopo molto possesso di palla e qualche occasione non sfruttata al 23’ va in vantaggio: su cross di Sarli è Bergamini che ti testa realizza. Tre minuti dopo sempre Bergamini in contropiede arriva in area e con un bel tiro esalta la parata del portiere della Vadese. Inizia il secondo tempo e dopo un minuto su una ripartenza la squadra di casa si presenta davanti a Gaggi che non può fare niente per il pareggio: 1-1. Al 7’ palla a Magi Samuele che vede sulla sinistra Sarli, che entra in area e il suo diagonale trafigge il portiere per il 2-1; all’ 11’ Della Costanza crossa da destra la palla arriva a Magi Samuele che dopo un paio di ribattute riesce a mettere la palla in rete: 3-1.

Da qui fino alla fine il Gabicce Gradara rimane sempre nella metà campo avversaria creando un paio di altre occasioni con Sarli e Bergamini e chiudendo la partita senza pericoli per il suo portiere. In classifica Nuova Altofoglia e Gabicce Gradara in testa a 15 punti, Muraglia 13, Urbino 10.

Prossima partita domenica 13 marzo ore 10.30 Gabicce Gradara-Nuova Altofoglia.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini,Del Bene, Rossi Giacomo, Mboup (24’ st. Pontellini), Rossi Manuel, Della Costanza (11’ st. Pataracchia), Buccino (29’ st. Cipelli), Bergamini, Magi Samuele (21’ st. Magi Filippo), Sarli. All. Campanelli.