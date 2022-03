Innesca un doppio tamponamento e scappa senza soccorrere feriti, prosciolto

Cronaca

Valconca

| 07:01 - 14 Marzo 2022

Si è concluso con la prescrizione del reato il processo a carico di un 61enne italiano residente in Valconca, imputato per omissione di soccorso, in relazione a un incidente stradale avvenuto a Morciano nel settembre 2013. Un furgone aveva infatti innescato un doppio tamponamento in cui furono coinvolte altre due automobili. Tre i feriti: una 55enne che fu dimessa dal pronto soccorso con 8 giorni di prognosi, una 47enne e un 49enne, feriti più lievemente (la prognosi fu di 5 giorni per entrambi). Il conducente del furgoncino era fuggito, ma pochi giorni dopo la polizia locale individuò il mezzo, che presentava segni d'urto sulla carrozzeria compatibili con quelli dell'incidente. L'aspetto fisico dell'imputato corrispondeva alla sommaria descrizione effettuata da una donna e dal figlio, unici testimoni a vedere che a bordo del furgone ci fosse un uomo. L'avvocato difensore, Alvaro Rinaldi, nelle sue tesi ha invece evidenziato l'assenza di un riconoscimento esplicito: non c'era certezza che fosse stato il suo assistito alla guida del mezzo.