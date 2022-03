Morciano, serata evento con il punk da balera degli Extraliscio

Eventi

Morciano di Romagna

| 17:13 - 09 Marzo 2022

Extraliscio.



La stagione teatrale 2022 dell’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna a cura di ATER Fondazione prosegue domenica 13 marzo (ore 21.15) con il concerto Punk da balera degli Extraliscio.



Punk da Balera è un concerto con un gruppo di musicisti straordinari come Moreno il Biondo, cantante e clarinettista, Mirco Mariani “il genio pazzo dei suoni”, che arricchisce il racconto musicale con le sue ballate e i suoi suoni imprevedibili, e con la voce di Mauro Ferrara, la voce storica del folk romagnolo.



Sul palco affiancano gli Extraliscio anche Alfredo Nuti (chitarra, basso), Enrico Milli (tromba, fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e il re del sax Fiorenzo Tassinari per un concerto imperdibile, in cui la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni si fonde con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni.



Un repertorio che affianca le grandi hit come Bianca Luce Nera (il singolo di Sanremo 2021), La Nave sul Monte e Medley Rosamunda a incursioni nelle origini della musica romagnola, quando il suono dei dischi di liscio assomigliava al jazz degli anni ’50 e ’60.



Una grande festa, un baccanale dove la libertà e l’improvvisazione si sposano con il ballo reale e virtuale; un concerto pirotecnico dove l’extra travolge e fa convivere i diversi linguaggi della musica. Punk da balera è la parola d’ordine: la bellezza di riscoprire e ascoltare composizioni immortali che tengono salde le radici nella tradizione, con innesti e visioni punk, il carattere di Extraliscio.



Dopo i live di Parigi e Miami e dopo i concerti con orchestra sinfonica a Taranto e Matera, gli Extraliscio tornano ad esibirsi nei teatri italiani con tutta l’energia del loro imprevedibile Punk da balera, portando sul palco i brani del loro doppio album È bello perdersi e le canzoni più famose della tradizione romagnola rivisitate in chiave “extra”.