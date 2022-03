Covid Rimini, il report comune per comune. Solo Casteldelci 'virus free'

Attualità

Rimini

| 16:59 - 09 Marzo 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 28 febbraio - 6 marzo 2022.



Mentre in questa settimana i contagi da Sars-CoV-2 sono in leggera risalita nel territorio riminese, nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo erano stati sostanzialmente stabili rispetto a quella precedente: da 1186 a 1118 (-68). In calo la percentuale, sui nuovi casi, dei bambini e ragazzi da 0 a 18 anni positivi: 245, il 22%. Sostanzialmente stabili i casi attivi, da 1516 a 1450 (-66). Solo Casteldelci è un comune "Covid-Free", senza casi attivi.



NUOVI CASI Rimini 544, Riccione 116, Santarcangelo di Romagna 99, Bellaria Igea Marina 50, Coriano 43, Cattolica e Misano Adriatico 39, Verucchio 31, San Giovanni in Marignano 25, Novafeltria 22, Montescudo Monte Colombo 20, Poggio Torriana e San Clemente 14, Morciano di Romagna 13, Saludecio 10, Montefiore Conca 9, Gemmano e Montegridolfo 6, Sant'Agata Feltria 5, San Leo 4, Mondaino, Talamello e Pennabilli 3.



CASI ATTIVI Rimini 704, Riccione 149, Santarcangelo 119, Bellaria Igea Marina 66, Coriano 57, Cattolica 56, Misano Adriatico 51, Verucchio 41, San Giovanni in Marignano 32, Montescudo Monte Colombo 31, Novafeltria 28, Morciano di Romagna 21, Poggio Torriana e San Clemente 17, Saludecio 12, Gemmano e Montefiore Conca 9, Montegridolfo 8, Sant'Agata Feltria 6, Pennabilli 5, Mondaino e San Leo 4, Talamello 3, Maiolo 1.



NESSUN NUOVO CASO Casteldelci, Maiolo.