Covid Rimini: contagi in lieve risalita, -1 terapie intensive e tre decessi

| 16:42 - 09 Marzo 2022

Bollettino Covid 9 marzo 2022.



Contagi da Sars-CoV-2 in lieve risalita anche nel territorio riminese. Oggi (mercoledì 9 marzo) comunicati 188 contagi, che portano il totale, per i primi tre giorni della settimana, a 487, media 162, in leggera crescita rispetto a una settimana fa, quando la media si fermava a 149. Generalmente mercoledì e giovedì sono i due giorni in cui si registra un numero maggiore di contagi, nell'ultimo periodo, essendo concentrato per il territorio riminese il maggior numero di tamponi.



Nel territorio riminese decedute tre donne, in regione 12 decessi totali, stessa età media: 91 anni. I nuovi casi in regione sono 2.517 su un totale di 19.343 tamponi, tasso di positività al 13%.



Calano i ricoveri: a Rimini -1 (totale 9), in regione -3 (totale 64), nei reparti Covid di tutto il territorio regionale - 46 (totale 1093).