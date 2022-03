Fiamme in azienda di recupero carta, più di 2 ore per operazioni di spegnimento

Cronaca

| 15:59 - 09 Marzo 2022

Un principio di incendio è scoppiato questa mattina (mercoledì 9 marzo) nella sede di una cooperativa che si occupa, per il comune di Cattolica, del recupero di rifiuti e di plastica. I vigili del fuoco sono così intervenuti, verso le 9.30, in via Emilia Romagna 252: le fiamme si sono sviluppate in un macchinario, adiacente a un nastro trasportatore, ma gli operai, notato il fumo, hanno immediatamente fermato il macchinario: non ci sono stati danni né alle attrezzature, né alla struttura, né conseguenze per il personale. Le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi e un'autobotte, si sono conclusi intorno alle dodici.