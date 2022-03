Achille Lauro, a luglio il tour estivo all'Arena della Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 15:33 - 09 Marzo 2022

Achille Lauro (foto Ansa).

Si aggiunge una nuova data all'Achille Lauro Superstar-Electric Orchestra tour, all'Arena della Regina di Cattolica il 23 luglio. Lauro sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai cinque componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di quello che è stato visto finora. L'artista porterà sul palco anche 'Stripper', la canzone con cui gareggerà a maggio all'Eurovision Song Contest 2022, a Torino, per conto della Repubblica di San Marino, e i brani contenuti in 'Lauro-Achille Idol Superstar', nuova edizione dell'album 'Lauro' uscita l'11 febbraio. L'opera include sette nuove bonus track, rappresentando una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album '1969'. Tra queste è inclusa 'Domenica', il pezzo con cui ha gareggiato al 72/o Festival di Sanremo.



I biglietti della nuova data sono già disponibili sul circuito Ticketone.