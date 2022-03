Parco Fellini di Rimini rimesso a nuovo: il comune punta ai fondi del pnrr

Attualità

Rimini

14:50 - 09 Marzo 2022

Planimetria del progetto.



Il parco Fellini di Rimini rimesso a nuovo grazie ai fondi del pnrr: il comune di Rimini candida il progetto, che riguarda uno dei luoghi simbolo della città, punto di incontro per generazioni di turisti e cittadini, crocevia tra il centro storico e la spiaggia. Sarà recuperato, in caso di assegnazione di fondi, il disegno del dopoguerra dell'architetto Pietro Porcinai, tra i più grandi paesaggisti del Novecento, che aveva previsto la creazione di un asse prospettico centrale di collegamento tra il viale Principe Amedeo e il mare. "È stato pensato dunque un disegno architettonico e paesaggistico degli spazi che recupera i caratteri storici dell'area in chiave contemporanea, una valorizzazione delle alberature di pregio presenti, una riorganizzazione delle componenti vegetali, delle aree pedonali e degli accessi carrabili per favorire i collegamenti con il Viale Principe Amedeo e il Parco del Mare", evidenzia l'amministrazione comunale.



Per l'area, che comprende gli spazi di proprietà del Comune di Rimini, escludendo quindi il giardino del Grand Hotel e la Palazzina Milano, è previsto anche un restyling della pavimentazione: sarà permeabile, a ridotto impatto ambientale; 4000 mq circa dedicati esclusivamente al passaggio ciclopedonale e gli altri 4000 mq idonei al passaggio carrabile in caso di eventi e manifestazioni. Il costo previsto dell'intervento complessivo è di circa un milione e mezzo di euro. "Un intervento che in caso di assegnazione dei contributi consentirà di esaltare la bellezza e la fruibilità di un parco urbano ad alta frequentazione, attraverso un nuovo disegno degli spazi, nuovo verde e nuovi servizi. Sarà anche visivamente la porta di accesso alla fascia costiera, oggi trasformata grazie al Parco del Mare", sottolinea l'assessore Mattia Morolli.