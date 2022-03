Anche Misano e Cattolica 'spengono le luci' aderendo a 'Mi illumino di meno'

Attualità

14:28 - 09 Marzo 2022

Luci spente nel municipio di Misano.



Dopo Coriano anche Misano e Cattolica aderiscono a "Mi illumino di meno", l’iniziativa lanciata da Caterpillar e Rai Radio2, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. "Pedalare, rinverdire, migliorare" è il titolo dell'edizione 2022.



Venerdì 11 marzo Cattolica spegnerà le luci di piazza Primo Maggio dalle 19:30 alle 20:30, proseguendo l'opera di sensibilizzazione sul tema dell'energia già cominciata con lo spegnimento delle luci di Palazzo Mancini avvenuto il 10 febbraio. A Misano invece saranno spente le luci della residenza comunale di via della Repubblica e della palazzina Bianchini. L'amministrazione comunale misanese evidenzia che, al fine di incentivare i dipendenti comunali a recarsi ogni giorno al lavoro in bicicletta, è stato allestito uno spazio per il deposito in cui i mezzi possono essere custoditi in maniera sicura e in cui è possibile ricaricare le bici elettriche.