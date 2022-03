Cia-Conad, devoluti 95.000 euro alla pediatria dell'ospedale di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:15 - 09 Marzo 2022

La consegna dell'assegno.

I Commercianti Indipendenti Associati-Conad tornano a sostenere la Sanità locale, con un’ulteriore iniziativa di solidarietà sociale in Romagna. Questa mattina (mercoledì 9 marzo) il reparto di Pediatria dell’ospedale di Rimini ha ricevuto, da una delegazione di CIA-Conad, la donazione da 95mila euro, raccolta grazie all’iniziativa promossa durante il periodo delle festività natalizie. “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà” aveva ad oggetto 20 soggetti natalizi del marchio THUN, per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green. Per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati ha devoluto alla causa 50 centesimi.