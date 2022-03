Adunata degli alpini a Rimini, prosegue l'iter burocratico per l'importante manifestazione

Attualità

Rimini

| 13:54 - 09 Marzo 2022

Foto di repertorio.

La giunta comunale di Rimini ha approvato la bozza di convenzione tra il comune di Rimini e il comitato d'onore Adunata Nazionale Alpini, in vista dell'attesa manifestazione in programma dal 5 all'8 maggio, dopo due spostamenti dovuti alla pandemia covid.

La convenzione regola i rapporti tra comitato e comune per lo svolgimento dell'adunata degli alpini, disciplinando le diverse attività previste e tutti gli aspetti connessi alla realizzazione della manifestazione, tra cui l’utilizzo di spazi, aree e alloggi collettivi e l’individuazione di interventi infrastrutturali. L'accordo definisce il programma dell'adunata, ma anche tutta l'attività preparatoria: ad esempio i rapporti istituzionali e la conclusione degli accordi per promuovere e favorire tutte le iniziative previste ed il messaggio d’unione a cui essa è associata. Un impegno indispensabile per tutelare l’immagine dell’Adunata, portatrice di valori morali come la solidarietà, la fratellanza, l’impegno sociale e il rispetto delle istituzioni.