Nella borsa da palestra e negli slip nascondeva marijuana, arrestato

13:41 - 09 Marzo 2022

Giovedì scorso (3 marzo) un 20enne italiano è stato arrestato dalla Polizia per le ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato notato in viale Regina Margherita da una pattuglia: a insospettire gli agenti, il fatto che avesse rapidamente cambiato direzione, per poi lanciare all'interno di un cantiere una borsa da palestra di colore nero. Fermato, ha iniziato a sferrare calci e pugni nel tentativo di fuggire. Nella borsa, tra i vestiti, era custodita una sacca di colore nero con una busta contenente 79 grammi di marijuana, ma anche un bilancino di precisione. I poliziotti hanno disposto ulteriori accertamenti, scoprendo altre due dosi di marijuana, per un totale di 3 grammi, nascosti negli slip del giovane, che con sé aveva infineuna banconota da 50 euro, somma ritenuta provento di spaccio e quindi sequestrata.