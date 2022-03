Sorpreso a scassinare la saracinesca di un negozio in via Gambalunga: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:41 - 09 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Tentato furto, nella notte tra martedì e mercoledì (8-9 marzo) in via Gambalunga a Rimini: due individui, vestiti di scuro e con i volti parzialmente travisati, sono stati visti mentre cercavano di forzare la saracinesca di un negozio. All'arrivo della Polizia, prontamente allertata, i due malviventi sono scappati: il primo è riuscito a salire in sella a una bicicletta e a far perdere le proprie tracce; il secondo, un 21enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è stato invece bloccato e quindi arrestato, nonostante si dimenasse e sgomitasse, nel tentativo di liberarsi degli agenti. Nelle tasche dei pantaloni aveva due cacciavite, mentre in precedenza si era liberato di uno scalpello utilizzato per scassinare la saracinesca.