Coriano, restaurata e decorata la panchina simbolo della giornata internazionale della donna

Attualità

Coriano

| 13:12 - 09 Marzo 2022

Inaugurazione della panchina.



Restaurata, decorata per l’occasione con fiori di mimosa e colorata di fucsia: è stata inaugurata ieri sera (martedì 8 marzo), presso i giardini Don Michele Bertozzi, a Coriano capoluogo, la panchina pubblica per la ricorrenza della Giornata Internazionale della donna.



Presenti per l’occasione il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini, l’intera Giunta con tutta la delegazione di Avis (a cui si deve l’organizzazione dell’iniziativa) guidata dalla presidente Antonella Galasso ed il gruppo di volontari di “Festa per far Festa” tra i quali Federico Buldrini, Daniele Ugolini e Cristian Soldati.



Hanno preso la parola salutando il gruppo di presenti il volontario del gruppo Giovanni Bianchini, l’assessore Giulia Santoni, il vicesindaco Ugolini e in chiusura il sindaco Spinelli.



“L’amministrazione comunale ringrazia l’Avis e tutti i volontari – ha ricordato l’assessore alle Pari Opportunità Giulia Santoni – abbiamo condiviso lo scopo dell’iniziativa nel lasciare un segnale tangibile, per omaggiare le donne non solo oggi ma sempre. Quest’anno, tuttavia, il mio pensiero va soprattutto alle donne ucraine che in questi terribili giorni stanno vivendo il dramma della guerra".



Domani (giovedì 10 marzo), alle 17, una seconda panchina sarà inaugurata al parco intitolato alle “Donne Vittime di Violenza” a Sant’Andrea in Besanigo.