Crisi energetica e boom prezzi, Sacchetti (Pd) rilancia l'idea del parco eolico

Attualità

Rimini

| 13:01 - 09 Marzo 2022

Parco eolico.

Il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, in merito all'attuale crisi energetica, sottolinea la necessità di incentivare l'efficientamento energetico, investendo su lavori di manutenzione delle strutture pubbliche e disporre agevolazioni e bonus per il privato; in più sollecita un incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili. Sacchetti rilancia l'idea del parco eolico in Adriatico, utilizzando i finanziamenti del pnrr: "non si può dire no a tutto e continuare a dipendere dall’importazione di gas con un balletto dei costi che mette in ginocchio famiglie e attività:basta vedere il caro gasolio che riflessi ha sulle nostre auto e sui pescherecci". Per Sacchetti il progetto del parco eolico dovrà essere rivisto affinché non sia troppo vicino alla costa e non danneggi l'attività di pesca della marineria di Rimini. A Sacchetti piace anche l'idea dell'assessore del comune di Rimini Montini relativamente all'installazione di isolette fotovoltaiche, cioé "impianti galleggianti con tecnologia fotovoltaica", "una tecnica oramai consolidata studiando bene tutti i sistemi di ancoraggio di questi isolotti e analizzandoli a tutela e a salvaguardia dell’ambiente marino".