Santarcangelo, Lorenzo Semprini in concerto con il suo nuovo album '44'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:49 - 09 Marzo 2022

Lorenzo Semprini.



Domenica 13 marzo alle ore 17, Lorenzo Semprini & 44 band in un concerto imperdibile nella bellissima cornice del Lavatoio di Santarcangelo di Romagna per la rassegna "Musica Maestri".



Il concerto vedrà protagoniste le canzoni dell'album "44" uscito ad Ottobre, alcune rivisitazioni particolari di brani di Francesco De Gregori, The Gaslight Anthem, Bruce Springsteen ed alcune sorprese in anteprima.



Ballate folk di confine come Gospel rain e Rimini ‘85, canzoni d’impronta rock come Adrenalina e Lei aspetta e pezzi dalle atmosfere e dalle sonorità più insolite e sorprendenti: è 44, l’album che segna il debutto come solista di Lorenzo Semprini, musicista e cantautore riminese che ha all’attivo cinque dischi con la sua band storica, i Miami & The Groovers, e più di mille live tra Italia, Europa ed Stati Uniti.



Lorenzo Semprini per la prima volta canta in italiano, sfiorando il pop e guardando con attenzione a un certo cantautorato rock da Bob Dylan a Bruce Springsteen, a musicisti folk come Damien Rice e Glen Hansard e a band come i Rolling Stones, Clash e i Creedence Clearwater Revival, fino ad arrivare al sound degli Afterhours, Vinicio Capossela, Negrita, Lucio Battisti solo per fare qualche nome



Ospiti speciali: il cantautore Andrea Amati, Alessio Raffaelli e Beppe Ardito (rispettivamente piano e chitarra di Miami & the Groovers), il giovane folksinger bolognese Leo Meconi, Chiara Pari ai cori, Giovanni Bauleo alla chitarra e la giovanissima Valentina Pesaresi come opening act.



La solida band che accompagna Semprini in questo tour è formata da Elisa Semprini al violino, Massimo Marches (chitarre), Fabrizio Flisi (piano e fisarmonica), Pablo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (basso) e Mario Ingrassia (percussioni).



Il concerto fa parte della terza edizione della rassegna "Musica Maestri!" organizzato dalla scuola comunale di musica G. Faini, in collaborazione con Comune di Santarcangelo di Romagna e Santarcangelo dei Teatri. Per info e prenotazione dei 106 tickets disponibili 328.7094349 - 348.7967063 (Ingresso:Biglietto intero € 15 -ridotto Under 18 ed Handicap € 10)