Sergio Casabianca, nuovo tour nei teatri con "Siamo tutti Italiani, ma solo noi Romagnoli"

| 12:43 - 09 Marzo 2022

Sergio Casabianca torna in teatro sabato 12 marzo a Rimini, al Teatro degli Atti, con un nuovo spettacolo comico: “Siamo tutti Italiani, ma solo noi Romagnoli”, ispirato al libro omonimo di Alessandro Savelli (Ed. Il Ponte Vecchio, 2005).



Uno spettacolo dedicato alla nostra terra, alla sua storia e soprattutto ai suoi abitanti. Gente ironica, capace di osservare la realtà con allegro disincanto e di rovesciare in commedia anche le situazioni più serie con battute pungenti. Uno spirito in cui Casabianca, da sempre affezionato alle tradizioni e al dialetto nostrano, si rispecchia fortemente.



“È uno spettacolo a cui tengo molto”, commenta, “voglio portare in scena tutto l’orgoglio di essere romagnolo e divertire il pubblico con i miei aneddoti personali e anche con alcune letture dal libro di Savelli, che ha descritto in modo brillante il nostro carattere un po’ rustico, ma sempre generoso. Ho scelto di posticipare il più possibile la serata del debutto, inizialmente previsto a dicembre, nella speranza che tutti avessero l’opportunità di partecipare, ma ora non posso più rimandare perché salterebbe l’intera tournée. Mi auguro che la gente apprezzi questo azzardo e lo ricompensi con la sua presenza, anche perché credo davvero che ora più che mai ci sia bisogno di occasioni che portino di nuovo le persone a innamorarsi del teatro. Non mi vergogno a dire che questa atmosfera mi manca moltissimo, noi artisti siamo tra le categorie più dimenticate da ormai due anni e io ho deciso di reagire comunque con fiducia e lanciarmi in questo progetto nuovo.”



Lo spettacolo andrà in scena per la prima volta sabato 12 marzo al Teatro degli Atti di Rimini, in Via Cairoli 42 alle ore 21.00. Biglietti su circuito liveticket (online e nelle rivendite fisiche) da 15 €, posti ancora disponibili. Per informazioni contattare il numero 3351207464.



Nello spettacolo si alterneranno monologhi comici, i racconti che hanno dato origine alle nostre barzellette più famose, e vari aneddoti che spazieranno dalla campagna al rapporto del romagnolo con la Chiesa, dagli episodi dei tempi di scuola a quelli vissuti nei bar di paese. Non mancherà una panoramica sulle origini e sulla storia della nostra terra: fatti reali documentati nei libri di scuola e libere interpretazioni di Casabianca, con una linea di confine sottile e ironica che starà al pubblico trovare.



La tournée proseguirà con altre sette tappe: venerdì 1 aprile Teatro Cinema Moderno a Savignano, giovedì 7 aprile Teatro Lavatoio a Santarcangelo, venerdì 22 aprile Teatro Pazzini a Verucchio, sabato 30 aprile Teatro Rosaspina a Montescudo, venerdì 6 maggio Teatro Corte a Coriano e venerdì 13 maggio Teatro Comunale a Cesenatico.