Volley B, la Titan Services ospita Collemarino

Sport

Repubblica San Marino

| 11:42 - 09 Marzo 2022

Ian Kiva.

Dopo il 3 a 1 subito a Civitanova Marche, la Titan Services è attesa da un duro impegno casalingo contro la terza forza del campionato, la Bontempi Casa Collemarino. All’andata fu una sconfitta al tie-break dopo che i sammarinesi si erano portati in vantaggio per 2 a 0. Arbitrano Riccardo Mutti (1°) e Virginia Tundo (2°). “All’andata gli anconetani ci presero sottogamba ma sabato prossimo giocheranno con un altro piglio. – E’ sicuro coach Stefano Mascetti. – La Bontempi è una squadra difficile da affrontare, molto fisica e quadrata nel suo gioco, con degli esterni molto forti. Noi dobbiamo semplicemente pensare a sviluppare il nostro modo di giocare”. Dopo Collemarino, martedì 15 marzo la Titan Services recupererà la partita del girone d’andata contro Loreto, non disputata per lo stop dei campionati. Andrà a Pesaro sabato 19 e ospiterà ancora Loreto per l’ultima di campionato sabato 26, prima di affrontare il ciclo degli altri incontri da recuperare. “E’ una quaterna di partite complicatissime – chiosa Mascetti. - Loreto nel girone di ritorno non è ancora stata battuta e Pesaro in casa ha subito una sola sconfitta…”. Persi definitivamente da qui alla fine del campionato sia la banda Benvenuti, sia il libero Lazzarini, dovrebbe rientrare l’altra banda, Ian Kiva, quantomeno in panchina.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 34, Montesi Pesaro 33, Bontempi Casa Collemarino 33, Volley 79 Civitanova Marche 26, Novavolley Loreto 25, Titan Services San Marino 21, La Nef Osimo 20, Sabini Falconara Marittima 19, Ventil System San Giovanni in Marignano 17, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

Prossima partita. Titan Services – Bontempi Casa Collemarino, sabato 12 marzo ore 18.30 a Serravalle (valida per la 20esima giornata di campionato).

Recuperi.

Novavolley Loreto – Titan Services (martedì 15 marzo alle 21 a Loreto).

La Nef Osimo – Titan Services (sabato 2 aprile ore 17.30 a Osimo).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Serie D femminile. La Beach & Park di coach Wilson Renzi anticipa a giovedì il proprio turno di campionato viaggiando fino a Ravenna per affrontare la Teodora quarta in classifica. “All’andata fu una netta sconfitta quindi mi aspetto una partita molto difficile. – dice lo stesso Renzi. - Dopo tante vicissitudini questa settimana ci siamo allenate in undici e questo è già positivo. In pratica abbiamo fuori solo il secondo libero Arianna Carlini. E’ rientrata Federica Tura e vedrò se utilizzarla dall’inizio o meno. Spero di avere segnali positivi dalle giocatrici che hanno dato buoni segnali nella partita persa 3 a 1 contro Forlimpopoli capoclassifica. Mi auguro sia un punto di partenza”.

Classifica. Forlimpopoli 39, Portuali Ravenna 30, Athena Rimini 30, Teodora Ravenna 26, Junior Coriano 19, Volley Team San Giuliano 15, Santarcangelo 11, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 4, Beach & Park San Marino 2.

Prossimo turno. Giornata 20: Teodora Ravenna - Beach & Park San Marino. Giovedì 10 marzo alle 20.30 a Lido Adriano.

Recuperi.

Beach & Park San Marino - Riccione (lunedì 14 marzo ore 20.45 a Serravalle).

Beach & Park - Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle).

Beach & Park San Marino - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Junior Coriano - Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano).