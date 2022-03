A teatro con mamma e papà, a San Clemente arriva ‘Mattia e il nonno’

Eventi

San Clemente

| 10:33 - 09 Marzo 2022

Una scena dello spettacolo.

Non si fermano le attività del Teatro Villa di Sant’Andrea in Casale, fra matinée per le scuole, la-boratori, spettacoli in Dialetto, e le sempre attese domenicali per adulti e bambini. Arriva Dome-nica 13 Marzo alle ore 17.00 uno degli spettacoli più attesi: Mattia e il Nonno, capolavoro di Ro-berto Piumini per l’interpretazione di Ippolito Chiarello, produzione Factory-Compagnia Tran-sadriatica: l’opera di Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia, ha vinto il Premio Eolo come miglior spettacolo 2020 e menzione speciale della giuria al Festival Festebà nel 2021. Replica per le scuole elementari di Sant’Andrea in Casale: lunedì 14 Marzo ore 9.00 e ore 11.00 nell’ambito del progetto Con la classe a Teatro, in collaborazione con il Comune di San Clemente.

In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, non-no e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misterio-si agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. Un lavoro dove svetta la bravura dell’attore leccese Ippolito Chiarello e che ci insegna con gli occhi innocen-ti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.