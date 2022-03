Visita del nuovo comandante dei Vigili del Fuoco all’Istituto Giordano di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:25 - 09 Marzo 2022

Il comandante dei Vigili del Fuoco con i vertici dell'Istituto Giordano.

Nei giorni scorsi si è svolta la visita ufficiale del nuovo Comandante dei VVFF di Rimini, l'ing. Piergiacomo Cancelliere, alla sede storica di Istituto Giordano a Bellaria.

Oltre ad un saluto istituzionale, l’incontro è stato l’occasione per rivedersi in ambito lavorativo.

Istituto Giordano è infatti uno dei laboratori storici italiani che operano per conto dei Ministeri in ambito fuoco, reazione e resistenza al fuoco dei materiali.

Le attività, che sono periodicamente controllate proprio dai Vigili del Fuoco, hanno visto in passato lo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni proprio da parte del nuovo comandante in carica.

L’incontro è stato colto da entrambe le organizzazioni anche come suggello di future collaborazioni in ambito formativo/informativo.

Infatti, proprio in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Rimini e gli Ordini professionali del territorio, due anni fa si è tenuto il primo corso di alta specializzazione in materia di Prevenzione Incendi rivolto a tutti i professionisti del settore: corso teorico in aula più corso pratico presso i laboratori di Istituto Giordano per la visione delle strumentazioni di prova e test di Reazione e Resistenza al fuoco.

Sicuramente la volontà di far crescere la “cultura del fuoco” e della sua progettazione è un valore che accomuna i due Enti e su cui si punterà nel prossimo futuro.