Accusato di avere palpeggiato studentesse: assolto prof riminese da ogni accusa

Cervia

| 07:57 - 09 Marzo 2022

Fine di un incubo.

Assolto "perché il fatto non sussiste": hanno deciso così i giudici del tribunale di Ravenna nel processo che vedeva imputato un professore accusato di violenza sessuale nei confronti di nove studentesse di una classe dell'istituto alberghiero di Cervia. Il pubblico ministero della Procura aveva chiesto, per lui, la condanna a 4 anni. Il docente, 66enne originario di Rimini ma residente a Ravenna, ora è in pensione. All'epoca era insegnante di alimentazione, e finì per tre mesi agli arresti domiciliari. Le allieve, che si erano rivolte al preside, raccontavano che il prof in classe "non si limitava alla cattedra, ma veniva dietro alla sedia, faceva massaggi e si appoggiava col busto". E qualcuna era arrivata a chiamarlo 'pedofilo'. I fatti contestati si sono verificati tra gli anni 2018 e 2019.