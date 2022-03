La storia: Anastasiya via da Kiev, "Ora un futuro di pace"

Attualità

Nazionale

| 19:33 - 08 Marzo 2022

Anastasiya Menzhega.

di Matteo Petri



Dopo undici giorni di guerra quando le bombe si stavano avvicinando a Kiev ha deciso di fuggire. Prima il treno per lasciare la sua città, poi il viaggio in macchina verso il confine stando attenti alle imboscate e agli attacchi dell'esercito russo, l'attraversamento della frontiera con la Slovacchia e l'incontro con il fidanzato italiano ed infine l'arrivo a Pescara, finalmente in una terra di pace. La designer e architetto 25enne Anastasiya Menzhega che dall'inizio del conflitto armato è stata testimone diretta dell'Ansa a Kiev, è riuscita ad arrivare in Italia. Dopo avere trascorso giorni e notti sotto la metro di Kiev la preso quello che poteva della sua vita ed fuggita. Ora finalmente è al sicuro. "Sono stati momenti davvero duri e terribili ma sono felice di essere in Italia. La preoccupazione rimane però tantissima per i miei familiari che sono rimasti a Brovary, cittadina quasi da subito circondata dai russi nella loro avanzata", così Anastasiya in un colloquio telefonico. "Sono stata davvero fortunata a salire sul treno in fuga da Kiev due giorni fa da sola insieme ai miei due cani. Credevo di non farcela. La disperazione in stazione era tantissima", prosegue. "Una volta arrivata nella città di Ternopil in treno sono salita su un van insieme a altre tre persone fino a Leopoli dove mi sono incontrata con un gruppo di amici che erano già riusciti a scappare. Da lì, ancora, con un'altra macchina ho viaggiato fino al confine. Il momento più bello è stato quello dell'incontro con Alberto in Slovacchia", aggiunge ancora. Alberto De Marco giovane business designer che viveva a Kiev era sfuggito alla guerra perchè in Italia per questioni di lavoro. "Là a Kiev mancano cose importanti come powerbank solari, droni per uso civile per vedere se la zona è sicura per uscire dalla metro, ma anche giubbotti anti proiettile, visori notturni da utilizzare quando non c'è elettricità di notte, depuratori per l'acqua, anche molto semplici, e cibo in scatola. Tutte queste cose sono elencate sul sito di raccolta fondi che ho creato www.lvivskabrama.org", racconta. "Ho deciso di andare a prendere Anastasiya quando ho capito che solo così potevo avere speranza di rivederla. Insieme a altre due persone abbiamo affittato un van e siamo andati a recuperare Anastasiya e altre persone al confine con la Slovacchia. Abbiamo recuperato tre bambini, di cui una adolescente, e due mamme. Tre di questi al ritorno li abbiamo lasciati a Rimini da alcuni parenti mentre una mamma con il suo bambino è arrivata con noi fino a Pescara, la mia città di origine. È stata davvero dura ma ce l'abbiamo fatta e sono felice", racconta il fidanzato di Anastasiya. Dopo i controlli di routine da parte delle forze dell'ordine italiane i due sono stati sistemati in un albergo a Pescara e da lì ripartiranno, insieme e al sicuro, a costruire un nuovo futuro, finalmente di pace. (Ansa).