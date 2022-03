ML Group, azienda riminese di successo compie 50 anni: targa premio da Cna

Attualità

Rimini

18:53 - 08 Marzo 2022

Da sinistra Davide Ortalli Direttore Cna Rimini, al centro i titolari Angelo Martignoni e Lorenzo Leardini e poi Marco Polazzi Vice Presidente Cna Rimini.

Con una targa Cna vuole rendere omaggio alla storia imprenditoriale di ML Group, azienda riminese di successo del settore termo-idraulico che compie mezzo secolo e rappresenta in pieno lo spirito di chi fa impresa con professionalità e passione.



Angelo Martignoni e Lorenzo Leardini erano partiti nel 1972 con l’entusiasmo di chi fa impresa e la passione di chi ama il proprio lavoro, supportati inizialmente da una sola segretaria. Oggi ML Group conta 106 addetti e quasi 12 mila abbonamenti nell’assistenza in tutta la Romagna con progettazione ed installazione anche per clienti importanti come Fiera di Rimini, Comune di Rimini e Cesena, Le Befane e il Teatro Galli di Rimini ecc. Un successo costruito negli anni con tanta passione e voglia di crescere.



“Abbiamo sempre puntato sulle competenze e la qualità del personale e sulla loro continua formazione, focalizzandoci sempre sull’innovazione” puntualizza Angelo Martignoni “siamo così riusciti a strutturare nel tempo un servizio unico con riscaldamento, raffreddamento e trattamento dell'aria e dell'acqua che ha riscontrato sul territorio romagnolo un grande seguito: il cliente da noi trova un unico punto di riferimento con consulenza e assistenza sempre puntuale. In questo modo siamo cresciuti e ci siamo strutturati, anche grazie al supporto di Cna".



Una storia imprenditoriale importante che ha visto in passato tra i soci anche lo scomparso Franco Giuseppe Pesaresi e con l’azienda già proiettata nel futuro grazie al passaggio del testimone generazionale già attivato per la presenza dei figli già in ruoli chiave dell’azienda.



“Il traguardo dei 50 anni di attività non si taglia se non si è costruita la propria storia con l’impronta della serietà, della professionalità e della passione” ha commentato il direttore di Cna Davide Ortalli “Martignoni e Leardini rappresentano la sintesi perfetta di questi ingredienti, gli stessi che hanno poi permesso al gruppo di svilupparsi e strutturarsi fino a diventare una delle realtà imprenditoriali più quotate del settore. Il gruppo aderisce da oltre 20 anni a Cna Rimini e siamo qui con orgoglio per premiare i soci storici e indirettamente tutto il loro staff e dare a questo importante traguardo il giusto valore, affinché sia anche esempio virtuoso per le nuove sfide imprenditoriali"