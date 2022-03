Scontro tra due moto, feriti i centauri: camion tampona auto ferma per i soccorsi

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 17:49 - 08 Marzo 2022

L'elisoccorso prima della partenza.

Incidente stradale questo pomeriggio (martedì 8 marzo), sulla strada provinciale 17, all'altezza di San Giovanni in Marignano. Due motociclisti si sono scontrati accidentalmente, per cause in corso d'accertamento, e sono stati sbalzati dalla sella sull'asfalto. Uno dei due, ferito più gravemente, è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso; il secondo trasportato all'ospedale Infermi di Rimini. Entrambi facevano parte della stessa compagnia di motociclisti, che stava percorrendo la sp17 in direzione Cattolica. Poco dopo il sinistro, un camion ha tamponato un'automobile nell'altra corsia di marcia (foto 4 gallery i due mezzi): il conducente della vettura si era fermato per prestare soccorso. Il traffico, regolato dai Carabinieri, ha subito rallentamenti.