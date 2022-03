Eventi

Cattolica

| 16:46 - 08 Marzo 2022



Lo spettacolo Piazzolla Tango della Compagnia Naturalis Labor in programma al Teatro della Regina di Cattolica venerdì prossimo 11 marzo è annullato per un caso di positività Covid nella compagnia.



Per questa stagione teatrale, lo spettacolo non verrà recuperato, e i biglietti già acquistati saranno rimborsati.



Per informazioni rivolgersi alla biglietteria del Teatro della Regina: Martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30, Sabato dalle 10 alle 13.



Tel. 0541 966778

e-mail: info@teatrodellaregina.it