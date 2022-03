La città di Rimini ospiterà il convegno internazionale della scienza nel 2024

Attualità

Rimini

| 16:43 - 08 Marzo 2022

Il Palacongressi di Rimini.

Il PalaCongressi di Rimini vince la corsa per ospitare IHSS 2024, che dal 26 al 30 agosto 2024 accoglierà 400 scienziati da tutto il mondo per il dibattito sul tema della sostanza organica di diversi sistemi ambientali.

Un altro successo per il team di lavoro che dalla Event & Conference Division di Italian Exhibition Group candida il territorio e il Palacongressi ai grandi meeting internazionali.



L'IHSS, associazione scientifica internazionale fondata a Denver, conta quasi 900 scienziati ed è riconosciuta come leader mondiale nella promozione dell'istruzione e della ricerca scientifica e nella promozione della comprensione pubblica delle sostanze umiche.



Le conferenze, dalla caduta biennale, si svolgono abitualmente su cinque giornate; prima di Rimini l’unica città italiana ad ospitarla fu Bari, trent’anni fa. L’esito positivo della candidatura segue la site inspection del Local Organising Committee e ha superato la proposta in lizza da parte della città di Brno (Repubblica Ceca).



IHSS va ad innestarsi all'interno di una strategia di attrazione degli eventi internazionali al Palacongressi di Rimini, da consolidare nel lungo periodo e che ha portato già in programma dal 2022 al 2025 ben 12 eventi confermati.