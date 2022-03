Rimini, per l'8 marzo la Polizia torna in piazza contro la violenza alle donne

Attualità

Rimini

| 16:42 - 08 Marzo 2022

Il gazebo allestito in piazza Cavour.



Nella ricorrenza della “Giornata Internazionale della Donna” la Polizia di Stato è tornata in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere, riproponendo la campagna informativa legata al progetto "..Questo non è amore", che ha come obiettivo la creazione di un contatto diretto tra le donne vittime di violenza e un’equipe di operatori specializzati della Polizia di Stato, pronti a raccogliere le testimonianze dirette delle donne che hanno paura di denunciare il loro aguzzino o di varcare la soglia di un ufficio di polizia. L'iniziativa questa mattina (martedì 8 marzo) è stata riproposta in Piazza Cavour.