Zucchero, il nuovo tour mondiale parte dall'RDS Stadium di Rimini

Eventi

Rimini

| 16:29 - 08 Marzo 2022

Zucchero "Sugar" Fornaciari.

Sarà l’RDS Stadium di Rimini ad ospitare il 15 aprile la data Zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari.



La data zero anticiperà il Word Wild Tour 2022 di Zucchero, che partirà in primavera dall’UK e lo porterà sui palchi di tutto il mondo.



In Italia, Zucchero sarà protagonista sul palco dell’Arena di Verona con 14 concerti unici, dal 25 aprile all’11 maggio.

I biglietti per questa nuova data saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 9 marzo, su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendite abituali.