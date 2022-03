Attualità

Rimini

08 Marzo 2022

Bollettino Covid 8 marzo 2022.

A Rimini è deceduto un 83enne affetto da Covid, mentre rimangono 10 quelli ricoverati in terapia intensiva. I nuovi casi sono 155: questa settimana finora 299 contagi totali, media 150 (la scorsa settimana la media era di 149 contagi al giorno).



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 1.671 su 21.219 tamponi, tasso di positività al 7,9%. I decessi sono 9, età media 81 anni. Sul fronte ricoveri, scendono a 67 in terapia intensiva (-4), scendono a 1.140 (-67) nei reparti Covid.