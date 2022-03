Futuro delle Officine Grandi Riparazioni, sindaco a confronto con i lavoratori

Attualità

Rimini

| 15:42 - 08 Marzo 2022

L'incontro tra i lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni di Rimini, i rappresentanti sindacali e l'amministrazione comunale.



Si è svolto questa mattina (martedì 8 marzo), nella sala stampa della residenza comunale, un incontro tra diversi rappresentanti dei lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni di Rimini, le loro rappresentanze sindacali, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Roberta Frisoni, assessore alla mobilità.



Ci sono infatti punti interrogativi, sul futuro dello stabilimento riminese, che hanno spinto il primo cittadino di Rimini a chiedere un incontro all'Amministratore Delegato di Trenitalia. In un momento in cui il governo pianifica il potenziamento della rete ferroviaria italiana, potrebbero infatti esserci possibilità per lo sviluppo di ulteriori servizi da parte delle Officine Grandi Riparazioni. “Lo storico stabilimento - ha ricordato il sindaco - rappresenta per il territorio un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell’intero territorio. Parliamo di un comparto che anche in futuro potrebbe assumere un ruolo strategico, alla luce degli investimenti in programma su scala nazionale e regionale".



L'amministrazione comunale così "rinnova tutta l’attenzione possibile sul percorso organizzativo-gestionale del sito produttivo riminese, riconfermando tutta la disponibilità a collaborare per mettere in campo strategie di sviluppo finalizzate a salvaguardare l’impianto riminese a garanzia dell’economia e dell’occupazione".