Crisi Ucraina, a Rimini nasce task force per coordinare attività di soccorso dei profughi

Attualità

Rimini

| 15:24 - 08 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Questa mattina (martedì 8 marzo) è stata convocata in Provincia una riunione operativa degli enti locali del territorio sull’emergenza profughi per la guerra in Ucraina, alla presenza del presidente della Provincia Riziero Santi e del Prefetto Giuseppe Forlenza. Per l'occasione è stata formalizzata la costituzione di un comitato di coordinamento tecnico operativo permanente, che ha per referenti Santi e l'assessore ai servizi sociali del comune di Rimini Kristian Gianfreda, che andrà a supportare il centro di coordinamento dei soccorsi istituito dalla Prefettura di Rimini. I componenti sono Antonio Pesaresi, Monica Vaccari, Luca Uguccioni, Ivan Cecchini, Fabio Mazzotti, Mirco Tamagnini, Riccardo Verliero e Stefania Pierigè. Il comitato ha avviato il censimento delle strutture segnalate dai Comuni per l'accoglienza dei profughi ucraini, mentre nei prossimi giorni sarà avviata un’attività informativa rivolta alla cittadinanza. Il 10 marzo infine nuova riunione convocata in Prefettura per analizzare le esigenze emerse nel corso dell'incontro odierno.