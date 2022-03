Rimini: ecco le otto donne imprenditrici premiate, simbolo della ripartenza post Covid

Attualità

15:14 - 08 Marzo 2022



Otto donne imprenditrici, otto storie di chi ha lottato per l'indipendenza economica, otto imprese che, superata la fase del lockdown e la crisi, sono testimonianza di successo e ripartenza, simboleggiando al meglio il dinamismo della nostra comunità. Quella che si è tenuta questa mattina (martedì 8 marzo), nella sala della Giunta del Comune di Rimini, è stata una premiazione dal grande valore simbolico, a cui ha partecipato il vicesindaco con delega alle politiche di genere, Chiara Bellini.



Proprio l’8 marzo, nel centenario della giornata internazionale della donna, il Comune di Rimini ha voluto premiare le imprenditrici riminesi di successo che, grazie alla loro sensibilità e al loro impegno nei diversi ambiti professionali, sono state capaci di visione e pragmatismo, di inventarsi e di innovare, di guardare al futuro con creatività. Si tratta del primo evento di un mese, marzo, completamente dedicato alle donne, con il cartellone “L’otto sempre. 1922-2022 Un mese di riflessione in occasione del centenario della Giornata Internazionale della Donna”.



Le donne premiate sono state indicate dalle associazioni di categoria, presenti alla cerimonia con i loro rappresentanti: Valentina Aureli (Scm Group e Aetna Group), Giulia Azzurri Fattori (Sovrana Hotel & Spa), Elena Borghi (Azienda di comunicazione Q Group), Elisabetta Brocculi (Sapori Fedeli), Giorgia Brugnettini (Assemblaggio di Quadri Elettrici), Isabella Fabbri (Allevamento cavalli da corsa di Vergiano), Renata Mantovani (CAD Soc. Cooperativa Sociale Onlus), Elisa Maroncelli (Happiness Group).