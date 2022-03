Tennis, si apre una stagione tutta da vivere per il Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 14:49 - 08 Marzo 2022

Lo staff tecnico del Ct Cicconetti.

Con una scuola da grandi numeri e di tradizionale qualità sta entrando nel vivo la stagione tecnica ed organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Una stagione che affonda le sua basi, ancora una volta, su una solidissima scuola Sat ed agonistica che fa da volano a tutta l’attività. “E’ una scuola che riparte con grande entusiasmo – dice il presidente-maestro Alessandro Tosi – anche grazie all’innesto nello staff di un preparatore tecnico federale e istruttore di primo livello come Marco Corbelli che come tale si occupa anche della Sat. Poi il gruppo dei tecnici vede il sottoscritto nel ruolo di direttore tecnico, la maestra nazionale Sara Sirena responsabile del minitennis, l’istruttore di secondo grado Massimiliano Zamagni per agonistica e Sat, la neo istruttrice di secondo livello Veronica Tosi segue i ragazzi più forti dell’agonistica ed in parte il minitennis”. Nel complesso il Circolo Tennis Cicconetti può contare su una scuola di 125 allievi, di cui 12 agonisti tra i 15 ed i 18 anni.

E’ chiaro che il fiore all’occhiello è un’agonistica di notevole livello, soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi, seguita full time dal maestro Alessandro Tosi. Tra i giovanissimi allievi spiccano il 2013 Diego Barchi, Eva Raimondi ed Ayah Zaid Al Kilani. In particolare dal minitennis sono usciti tre ragazzini molto promettenti nelle classi 2014 e 2015 e per la rappresentativa provinciale per la Coppa delle Province sono stati convocati tre portacolori del Ct Cicconetti, Diego Barchi, Camilla Brolli e Gianmaria Della Rosa. Per i prossimi campionati a squadre sono pronte ben 15 formazioni targate Ct Cicconetti, l’Under 10 mista, l’Under 12 maschile con Emanuele Bomba e Tommaso Zanzini, l’Under 12 femminile con Eva Raimondi, Valentina Zavaglia e Ayah Zaid Al Kilani, l’Under 14 maschile con Francesco Pazzaglini, Luca Lorenzi e Guido Rossi, l’Under 16 maschile A con Islam Zaid Al Kilani e Valerio Sambuci e la squadra B con Tommaso Metalli, Giorgio Sodano ed Arturo Aureli.

Questo solo per quanto riguarda le squadre giovanili, in realtà sono in rampa di lancio anche squadre Senior composte da giovani, come la D4 formata da ragazzini della scuola, come Filippo Ciccomascolo, Metalli, Giacomo Francini, Alessandro Le Rose e Pietro Brandi, oppure la D3 maschile con Al Kilani, Giovanni Fabiani, Pietro Gianfrini, Jacopo Pagliarani ed Armando Sorrentino. Ai nastri di partenza anche le formazioni Over 45 con Alessandro Tosi, Massimiliano Agnello e Massimiliano Angeli, l’Over 50 con Chiani, Marco Gianfrini e Taddei, l’Over 70 con Fabbri, Toni, Corbelli e Sirena e le Lady 40 con Sirena, Belli e Benedettini, senza dimenticare le squadre di punta del Club, la D1 maschile con Massimiliano Zamagni, Massimiliano Angeli, Matteo Peppucci, Massimiliano Agnello, Francesco Valente ed Alessandro Tosi e la D1 femminile con Sara Sirena, Veronica Tosi, Emanuela Benedettini ed Alice Belli.

Sul fronte dei tornei confermata tutta la programmazione di qualità dello scorso anno, quindi si parte a fine maggio con il torneo giovanile, il 3° categoria maschile a metà giugno, i due Open targati Envikem, il femminile a fine luglio e l’Open maschile di fine agosto, il 3° categoria limitato ai 3.4 in calendario sempre nel mese di agosto ed il finale con il torneo Veterani Over 45-55 e Lady 40 a settembre.

Come si può vedere una stagione per tutti i gusti coordinata in cabina di regia dal direttore Roberto Raffaelli.