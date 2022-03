Crisi Ucraina, prosegue raccolta di alimenti e medicinali al Caar di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:44 - 08 Marzo 2022

Gianni Indino, presidente del Caar.

Continua la raccolta di generi di prima necessità al Caar (Centro Agro Alimentare di Rimini) a favore del popolo ucraino. Il primo furgone è già partito, il secondo a breve, come evidenzia in una nota su Facebook il presidente del Caar Gianni Indino: "non mi stancherò mai di ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato una mano e anche quelli che vorranno continuare a farlo". La raccolta riguarda alimenti non deperibili, scatolame, biscotti, pannolini, kit di pronto soccorso, medicinali. Per contribuire consegna diretta al Caar (via Emilia Vecchia 75) o telefonando al numero 0541 682131.