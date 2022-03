Trasporto scolastico, 170.000 euro dalla regione per la provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:35 - 08 Marzo 2022

Scuolabus Start Romagna.



Prosegue l’impegno della Regione Emilia-Romagna per sostenere il trasporto scolastico. Via libera dalla Giunta, infatti, alla ripartizione delle risorse per continuare a sostenere i Comuni, da Piacenza a Rimini, per garantire questo servizio indispensabile.



Si tratta di 2 milioni e 250mila euro, in continuità con i fondi stanziati negli anni precedenti, per il prossimo anno scolastico 2022/2023.



Tra i criteri di utilizzo delle risorse, la priorità viene data al sostegno del trasporto degli alunni con disabilità, coerentemente con gli obiettivi contenuti negli Indirizzi regionali per il Diritto allo studio scolastico.



Alla provincia di Rimini sono stati destinati 170.00 euro. Sarà quindi la provincia stessa a destinare ai comuni dei propri territori i contributi, sulla base di criteri stabiliti nelle programmazioni territoriali.