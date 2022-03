Rimini, 45 kg di pesce sequestrato al mercato e devoluto alla Caritas

Cronaca

Rimini

| 14:25 - 08 Marzo 2022

Guardia Costiera.

Quarantacinque kg di pesce non tracciato è stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto di Rimini e devoluto in beneficenza alla Caritas di Rimini, a seguito di controlli del personale dell'Ausl. Il carico di pesce, a bordo del furgone refigerato di un commerciante di nazionalità asiatica, è stato intercettato nella mattinata di oggi (venerdì 4 marzo), durante controlli di routine svolti presso il mercato del pesce di Rimini. Nel dettaglio, il commerciante era sprovvisto di documentazione riguardante la partita di pesce trasportata, che deve essere rintracciabile in tutte le fasi, dalla produzione alla trasformazione, dalla distribuzione alla cattura o raccolta al dettaglio.