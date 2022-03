Rimini Nord, dal 14 aprile scatta la ZTL: videocamere attive, ma senza sanzioni

Attualità

Rimini

14:13 - 08 Marzo 2022



Da giovedì 14 aprile a venerdì 30 settembre, dal periodo di Pasqua fino al termine dell'estate, sarà attivata una zona a traffico limitato nella fascia turistica di Rimini Nord, lungo i 6 km del Parco del Mare. La ZTL sarà suddivisa in quattro zone: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella, con ingresso consentito solamente a residenti e domiciliati, a non residenti che hanno posti auto, ai clienti degli alberghi per il solo carico e scarico del bagaglio o per accedere a parcheggi delle strutture ricettive e delle attività economiche presenti in zona. In determinate fasce orarie (6-10 e 14.30-17.30) sarà possibile l'accesso per commercianti e artigianati che nella ZTL hanno una loro area di pertinenza.



Circa 6000 persone (esclusi ospiti degli alberghi), secondo quanto censito dagli uffici del comune, dovranno munirsi di un permesso rilasciato con un sistema totalmente digitalizzato. Tutte le pratiche a carico del cittadino e degli operatori si potranno espletare online, evitando così di raggiungere gli uffici comunali ed eliminando l’attesa allo sportello, che comunque resterà a disposizione degli utenti. In attesa del completamento dell’attività di rilascio dei permessi, fino al 30 giugno sarà possibile, come è stato lo scorso anno, accedere alla ztl attraverso l’autocertificazione, che sarà necessario presentare per evitare di incorrere in sanzioni. La digitalizzazione delle pratiche è invece propedeutica all’attivazione dei varchi di controllo elettronici di accesso alla Ztl: per questa stagione il sistema di videocontrollo sarà operativo in fase sperimentale, per verificare potenzialità e correttivi e non sarà quindi utilizzato a fini sanzionatori. Non ci saranno quindi, per quest'estate, sanzioni automatiche, che saranno comminate solamente in caso di un controllo stradale, a carico dell'automobilista, da parte della polizia locale.



Novità anche per il permesso, che diventa solo digitale, addio al tagliando cartaceo sul parabrezza delle auto. Il controllo della validità del permesso e della regolarità degli accessi da parte della Polizia Locale si svolgerà da remoto, attraverso l’inserimento del numero di targa nel database comunale. "Questa modalità consentirà anche un’ottimizzazione dei tempi anche per i gestori delle attività alberghiere", spiega l'amministazione comunale di Rimini. Per consentire l’accesso degli ospiti delle strutture ricettive, basterà inserire nel portale le targhe delle auto dei clienti (il numero di targhe a disposizione è parametrato al numero di camere della struttura). Gli ospiti così potranno raggiungere l’albergo o il residence nell’area della ztl, parcheggiare nell’eventuale area di pertinenza delle strutture. Per i clienti degli hotel la sosta sul lungomare e nelle vie interessate dalla ztl è possibile invece solo per il tempo necessario al carico e scarico.