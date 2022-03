Accoglienza profughi Ucraini, governo San Marino chiede aiuto: "contribuite alle spese"

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:36 - 08 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Il governo sammarinese ha aperto un conto corrente dedicato a una raccolta fondi per sostenere la copertura parziale dei costi di accoglienza del rilevante numero di cittadini ucraini arrivati ed in arrivo a San Marino.



Il conto corrente è gestito dalla Protezione Civile, di concerto con le Istituzioni pubbliche coinvolte. Per chi volesse contribuire, bonifico con Iban SM72D0606709800000120161869, causale "Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”-



Il governo sammarinese in una nota richiama "la straordinarietà della circostanza che sta evidenziando, da una parte, la encomiabile risposta della popolazione all’accoglienza significativa di cittadini ucraini che fuggono dalla guerra e, dall’altra, la necessità di sostenerne la relativa gestione, anche attraverso uno sforzo corale che potrà realizzarsi unicamente attraverso forti sinergie tra enti e istituzioni pubblici e privati".



Per San Marino è una significativa esperienza di accoglienza, per questo, "l’appello è rivolto a tutti coloro che vorranno offrire aiuti economici e disponibilità di beni, servizi e sostegno di vario genere, per assistere donne e bambini che giungono a San Marino, in prevalenza per ricongiungimenti famigliari con i tanti cittadini ucraini presenti in territorio".