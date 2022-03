Bellaria, ricco programma di eventi estivi: novità il drive-in in mezzo al mare

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:12 - 08 Marzo 2022

Momenti della presentazione degli eventi di Dream BIM.



Ieri sera (lunedì 7 marzo), nella cornice del palazzo del Turismo, Fondazione Verdeblu e l'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina hanno presentato il programma di eventi per la stagione estiva, frutto della stretta collaborazione con le associazioni del territorio.



L'estate bellariese, caratterizzata dallo slogan "Dream BIM", prevede eventi musicali, spettacoli comici, cinema, ma anche cultura e sport.



Dal 13 al 18 aprile torna il Torneo Pecci alla sua 39° edizione: tra le squadre attese anche il Torino, la Fiorentina e l'Atalanta. BIM Triathlon organizzerà le sue gare di SwimRUN, Sprint Sup, Aquathlon Kids il 28-29 maggio e Paraduathlon Kids, Paratriathlon, Triathlon l’11-12 giugno. Altro appuntamento di notevole spessore e riconoscimento a livello nazionale sarà poi il Giro Handbike che domenica 8 maggio arriverà a Bellaria Igea Marina come seconda tappa del tour.



Per gli amanti del cinema, Bellaria Igea Marina festeggia i 40 anni del celebre BFF (Bellaria Film Festival) che ritorna in scena dal 12 al 15 maggio; nel weekend 14-15 maggio sarà presente anche il workshop “Un Mare di Cinema” a cura di Approdi s.r.l.



Grande novità uno speciale drive-in in mezzo al mare: una motonave a bordo della quale, su maxischermo, verranno proiettati dei film, Gli spettatori saranno trasportati sulla motonave da imbarcazioni del circolo nautico, del circolo velico e della protezione civile.



Non possono mancare grandi eventi di spicco come le amatissime Frecce Tricolore attualmente in programma per il 31 luglio; i Fuochi piro-musicali di Ferragosto e gli eventi della Notte Rosa; il ritorno di Miss Mamma Italiana e novità dell’anno: le prefinali e finalissima nazionale di “Rumore BIM Festival”, il Festival dedicato a Raffaella Carrà che ad ottobre si concluderà a Bellaria Igea Marina.



Per chi invece è affezionato ai tradizionali eventi enogastronomici, il mese di settembre sarà dedicato alla cucina romagnola con “Il Gusto del Porto” e i suoi tipici piatti a base di pesce e la Festa della Piadina a cura di Promo-D.



Il Direttore artistico Andrea Prada è intervenuto nel dettaglio delle grandi novità per l’estate 2022: una settimana dedicata ai bambini, 13-19 giugno, con installazioni e giochi gonfiabili per il loro divertimento. Le isole pedonali si trasformeranno in contenitori belli da vedere e da vivere non solo per i bambini ma anche per le famiglie, a Bellaria sarà sviluppato il tema della “Bella Italia” e a Igea Marina quello del “sogno”. Tutte le sere, inoltre, in collaborazione con gruppi cosplayer vi saranno delle parate a tema come sfilate di super eroi e principesse. Il mese di luglio, ha spiegato Prada, sarà dedicato al mondo web collegandosi al discorso iniziale del Presidente, di una città sempre più media-social.



L'assessore al turismo Galli ha evidenziato che il palinsesto degli eventi 2022 sarà sotto il segno della tradizione e dell’innovazione: la tradizione rappresentata da grandi attesissimi aventi come “Le Frecce tricolore” ed il rilancio di un evento bike come il “Giro Handbike”; tra gli eventi innovativi invece spicca il “Rumore BIM Festival” che andrà a implementare la proposta turistica della città rendendola sempre più attrattiva aldilà della stagione estiva.



Prima dei saluti finali, l’intervento di Leonello di Radio Bruno, a sugellare la partnership tra l’emittente radiofonica e la città di Bellaria Igea Marina anche per l’estate 2022.