Rimini: addio a Lino Vici, storico consigliere comunale

| 12:58 - 08 Marzo 2022

Nel riquadro Lino Vici.



Rimini piange la scomparsa di Lino Vici, 83 anni, assessore comunale dal 1980 al 1983 con il sindaco Zeno Zaffagnini ed eletto nuovamente consigliere comunale dal 1985 al 1990. É stato anche dirigente del Club Alpino riminese, per il quale ricopriva la carica di presidente onorario da circa un decennio.



Il sindaco Jamil Sadegholvaad lo ha ricordato così: “Esprimo il profondo cordoglio della città, e mio personale, per la scomparsa di Lino Vici. Consigliere comunale, assessore, consigliere e presidente di Quartiere ma soprattutto una persona che ha fatto, fino all’ultimo, dell’impegno civile la propria, costante, ragione di vita. Chi lo ha conosciuto non poteva non restare ammirato dai suoi mille interessi, da una curiosità e una sete di conoscenza e relazioni che lo aveva anche portato ad occuparsi di sport e del Cai. Disponibile a ogni confronto, sempre aperto al dialogo, aveva affrontato per molti anni anche una dolorosa malattia con coraggio, senza mai rinunciare al valore della testimonianza pubblica. In questo momento di dolore, il Comune di Rimini stringe in un abbraccio la famiglia di Lino Vici, i suoi parenti e amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo”.



Alla famiglia di Lino Vici, le condoglianze della redazione di altarimini.it.